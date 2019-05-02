Снимающий для Vogue фотограф изнасиловал модель

Вчера, 1 мая, в Москве был задержан фотограф греческого происхождения Игорь Василиадис. Он подозревается в изнасиловании модели.

Как сообщает РЕН ТВ, пострадавшая рассказала о том, что вместе с фотографом провела вечер в ресторане, а затем Василиадис пригласил её к себе. После чего, как утверждает модель, он над ней надругался.

Девушка обратилась за помощью в полицию и фотограф был задержан. С Василиадисом работали следователи.

Мужчина отрицает свою вину. Обвинения, которые выдвинуты в его сторону, он назвал «актом, ориентированным на деньги». Он заявил, что сказанное моделью — ложь, ничего не было.

Однако Василиадис сообщил, что действительно был в тот вечер вместо с пострадавшей у себя дома. Фотограф подчеркнул, что очень хорошо её знает.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в социальных сетях обсуждают флаг «Сербии» над администрацией Рахьи.