На Колпинском шоссе муж изрезал ножом жену

Инцидент произошел в ночь с первого на второе мая 2019 года. О происшествии в полицию сообщили сотрудники больницы.

В медицинское учреждение была госпитализирована 33-летняя женщина с множеством колото-резанных ран. Пострадавшая была доставлена из квартиры одного из домов по Колпинскому шоссе в поселке Славянка. Врачи оценили состояние пострадавшей как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на информацию и в 02:00 часа ночи 2 мая уже были на месте проишествия. Там полицеские задержали 32-летнего супруга пострадавшей.

Установлено, что семейная пара вместе распивала алкогольные напитки и между ними возникла ссора, в ходе которой муж нанес несколько ножевых ранений жене, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина был изобличен в совершении преступления. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня ночью сгорели четыре автомобиля в Невском районе.