Оперативно задержан автоугонщик в день пропажи автомобиля

Вчера, 1 мая, к сотрудникам полиции обратился 30-летний мужчина с заявлением об угоне автомобиля марки «Тойота».

Пострадавший сообщил, что машина была оставлена у дома 6 по Дачному проспекту в Кировском районе Санкт-Петербурга. Пропавший автомобиль был 1988 года выпуска.

В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования обнаружили данный автомобиль с очевидными признаками угона.

В салоне транспортного средства находился 29-летний мужчина, который был полностью изобличен в совершении преступления, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержанный получил подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге за день были угнаны три дорогостояще иномарки.