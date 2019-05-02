В Петербурге за день были угнаны три дорогостояще иномарки

В Невском и Тосненском районе Санкт-Петербурге за сутки были похищены три автомобиля иностранного производства.

В 8:45 часов утра в отделение полиции Невского района обратился 35-летний мужчина с информация о краже автомобиля. У пострадавшего угнали машину марки «Хундай Туссон». Автомобиль был украден в период с 17:30 30 апреля по 07:00 1 мая от дома 30 по улице Народной.

В то же отделение полиции поступило еще одно заявление о хищении автомобиля от 56-летнего владельца машины марки «Джип Гранд Чероки». Транспортное средство было похищено неизвестными злоумышленниками в период с 16:00 30 апреля по 08:00 1 мая. Автомобиль был припаркован у дома 8 по Российскому проспекту, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.

Также в ночь с 1-го на 2-е мая в отделение полиции Тосненского района пришел 37-летний автовладелец, работающий индивидуальным предпринимателем. У мужчины украли автомобиль марки «Лексус» в период с 22:00 1 мая по 00:53 2 мая от дома 13 по проспекту Тельмана.

По факту первых двух хищений возбуждены уголовные дела. Третий инцидент находится на рассмотрении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня ночью сгорели четыре автомобиля в Невском районе.