В подвале Апраскиного двора найден труп мужчины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве по «горячим» следам.

Сообщается, что в подвале дома 28/30 по улице Садовой, в котором располагается Апраксин двор, было найден мертвое тело 48-летнего мужчины.

Труп убитого был изуродован. Почти все кости были переломаны, а лицо обезображено. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно по «горячим» следам задержать подозреваемого.

Задержанным оказался 31-летний мужчина, знакомый убитого. По словам обвиняемого, они вместо с приятелем решили выпить вечером 30-го апреля. В ходе распития алкогольных напитков между приятелями возникла ссора.

В ходе ссоры возникла драка, в которой обвиняемый взял деревянный брусок и нанес убитому множество травм. Остановился он, по словам обвиняемого, только когда понял, что приятель мертв.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Колпинском шоссе муж изрезал ножом жену.