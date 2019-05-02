Бывший муж украл у петербурженки ребенка

Вчера, 1 мая, в комнату полиции, расположенную на станции метро «Садовая», около 12:00 часов дня обратилась 32-летняя женщина с заявление о пропаже сына.

Пострадавшая проживает в Приморском районе Санкт-Петербурга. Она сообщила сотрудникам полиции о том, что около 09:00 часов утра рядом со станцией петербургского метрополитена «Садовая» в переулке Гривцова у нее произошел конфликт с бывшем мужем.

После ссоры мужчина отнял их общего 8-летнего сына и скрылся в неизвестном направлении, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время по факту пропажи ребенка сотрудники полиции проводят проверку и принимают меры для установления местоположения мальчика и бывшего мужа гражданки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что звонок о вчерашнем «минировании» станции «Пушкинская» был с произведен телефона женщины.