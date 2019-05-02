Звонок о вчерашнем «минировании» станции «Пушкинская» был с телефона женщины

Вчера, 1 мая, около 13:00 часов дня в полицию поступил звонок с мобильного телефона.

Неизвестный злоумышленник сообщил сотрудникам правоохранительных органов о «минировании» на станции метро «Пушкинская». Установлено, что телефон, с которого был произведен звонок, принадлежит 37-летней женщине, сообщает издание «78.ru».

Во время проведения осмотра станции петербургского метрополитена не было обнаружено ничего подозрительного, никаких взрывных устройств или веществ не было найдено. Спасатели решили не проводить эвакуацию и закрытие станции.

На данный момент принимается решение о возубждении уголовного дела. Ведутся действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области мужчина избил прохожего и украл у него 10 тысяч рублей. Преступник был задержан полицейскими