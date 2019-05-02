В Ленобласти мужчина избил прохожего и украл у него 10 тысяч рублей

Сотрудники полиции около полуночи 2 мая 2019 года приняли заявление от 51-летнего пострадавшего.

Мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что 1 мая около 22:00 часов вечера на него напал неизвестный злоумышленник. Инцидент произошел в дворе дома 29 по 6-му микрорайону города Тихвин в Ленинградкой области.

Неизвестный избил постаревшего и силой отобрал у него 10,5 тысяч рублей. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские немногим позже задержали 45-летнего мужчину. Он подозревается в совершении данного преступления. У задержанного изъято похищенное.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Тихвин спустя несколько часов после угона автомобиль попал в ДТП и был обнаружен.