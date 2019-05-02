Спустя несколько часов после угона автомобиль попал в ДТП и был обнаружен

Вчера, 1 мая, около 00:30 часов ночи 28-летний мужчина обратился к сотрудникам полиции с заявлением о пропаже личного автомобиля марки «Киа Спектра».

Он сообщил, что автомобиль был угнан в период с 07:00 часов утра до 19:00 часов вчера 1 мая 2019 года. Машина стояла у дома 3 по улице Ярослава Иванова в городе Тихвин Ленинградской области.

В этот же день произошло ДТП с участием указанного автомобиля у дома 1 по улице Карла Маркса в городе Тихвин. Угнанным автомобилем управлял 29-летний безработный мужчина, который был изобличен в совершении преступления, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Подозреваемому выдано обязательство о явке.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге оперативно задержан автоугонщик в день пропажи автомобиля.