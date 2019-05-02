В России стало значительно меньше довольных жизнью людей

По данным опроса, который провели специалисты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, количество довольных россиян упало на 17%.

Эксперты опросили жителей 78 самых крупных городов России. Они задавали респондентам вопросы об удовлетворенности своей жизнью.

В октябре прошлого года средний показатель довольных жизнью россиян достигал почти 90%, а уже в марте этого года снизился до 73%.

Больше всего счастливчиков оказалось во Владивостоке: 87% местных жителей довольны своей жизнью. Чуть меньше в Томске — 86%. И ещё на один процент меньше в Липецке — 85%. Далее идет Воронеж с 70%, Хабаровск с 69% и Владикавказ с 63%.

Санкт-Петербург оказался на 7-м месте с 84% счастливых горожан.

Кроме того, на 10% снизилось количество удовлетворенных россиян, занятых в сфере бизнеса — предприниматели и владельцы компаний. Среди них теперь 81% довольных.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стало известно, кто поедет на Евровидение от России как жюри.