В Колпино квартирный вор задержан до того, как он успел что-либо украсть

Задержанный незаконно пробрался в частный дом, который находится в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

В среду, 1 мая 2019 года, в 13:55 часов дня наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск Росгвардии по Колпинскому району Санкт-Петербурга задержал с поличным 34-летнего мужчину.

Присутствие в доме названного гостя обнаружила хозяйка помещения. Приехав в поселок, она заметила, что сорвана душка навесного замка входной двери. Кроме того, женщина услышала непонятный шум, доносившийся из дома. Она обратилась в полицию, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал мужчину. Установлено, что задержанный повредил замок и незаконно проник в частный дом.

Пойманный вор был предан сотрудникам полиции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге бывший муж украл у петербурженки ребенка.