В Ленобласти мужчина проник домой к инвалиду и при нем украл приставку

Вор отпер закрытую дверь и проник внутрь. Фото: Pixabay
Вор отпер закрытую дверь и проник внутрь. Фото: Pixabay

Обвиняемый при хозяине квартиры отсоединил от телевизора цифровую приставку, затем продал её и купил себе ещё алкоголя.

Около месяца назад, 1 марта, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру инвалида первой группы, которая находится в деревне Старополье Сланцевского района Ленинградской области.

Во время ограбления 67-летний хозяин квартиры находился дома. Однако это не помешало вору прямо в его присутствии отсоединить от телевизора цифровую приставку и унести её с собой. Ущерб составил 1500 рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже.

Позе выяснилось, что похититель перепродал украденное и на вырученные деньги купил себе спиртное, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Струнники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель. На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпино квартирный вор задержан до того, как он успел что-либо украсть.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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