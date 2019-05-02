В Китае двое погибли, сорвавшись с горки в парке развлечений

В китайском городе Чэнду 200-метровой горке в парке развлечений погибли 2 человека, еще 12 были ранены. Пострадавшие доставлены в больницу.

Трагедия произошла накануне около 17 часов на юго-западе провинции Сычуань. Люди катались с горки на «ватрушках» с огромной горки. В какой-то момент 14 человек вылетели за пределы защитного ограждения, сообщает местное правительство.

В результате инцидента госпитализированы 12 человек, среди них шестеро детей, двое взрослых скончались от полученных падении травм.

Данных о причине произошедшего пока нет. Полиция Китая проводит расследование. Известно, что сотрудники парка развлечений, ответственные за безопасность отдыхающих задержаны. Парк закрыт до особого распоряжения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Финском заливе нашли потерпевший крушение катер.