В Волхове упало дерево и убило пассажирку Рено

В Ленинградской области в городе Волхове упавшее дерево придавило пассажирку автомобиля Рено.

Происшествие случилось 2 мая в Волховском районеоколо 2 часов дня. Автомобиль марки Рено двигался по улице Гагарина в городе Волхове мимо дома №27, когда с прилегающей территории на него упало дерево.

Оно промяло крышу и лобовое стекло автомобиля, погибла 66-летняя женщина.

Пассажирка 1953 года рождения от полученных травм скончалась. По факту произошедшего проводится проверка, сообщают сотрудники ГИБДД.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Новоприозерском шоссе образовалась большая пробка из-за перевернувшегося авто. Дорожно-транспортное происшествие запечатлели на видео. На кадрах видно, как завалившееся на собственную крышу авто вращается на мокрой дороге. Возможно, авария произошла из-за плохих погодных условий.