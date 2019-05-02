В Выборгском районе у заправки нашли две гранаты

Гранаты уже вывезли на полигон для ликвидации. Фото: pixabay.com
Гранаты уже вывезли на полигон для ликвидации. Фото: pixabay.com

Их уже вывезли на полигон для ликвидации.

Об этом стало известно сегодня, второго мая. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли еще первого мая. О необычных предметах рассказали очевидцы, которые прогуливались по Софийской улице. На место сразу прибыли бойцы Западного Военного округа – они не могли избавиться от гранат сразу, поэтому нескольким из них пришлось остаться там на целые сутки. Эксперты переживали, что кто-то мог случайно наступить на боеприпасы, но все обошлось, передает ГУ МЧС России.

На данный момент гранаты находятся в безопасном для всех месте. Их отвезли на полигон для дальнейшей ликвидации. К слову, в Выборгском районе уже не первый раз находятся боеприпасы. Пару дней назад на дачном участке нашли артиллерийский снаряд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полиция начала поиск продавцов гранаты, на которой подорвался житель Колпино. Скорее всего, ее приобрели еще два года назад.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
выборгский район гранаты
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