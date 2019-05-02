Пьяный ленинградец лишился автомобиля из-за приятеля

Знакомый угнал машину, пока ее хозяин отсыпался.

Инцидент случился первого мая в Лужском районе Ленинградской области. Двое мужчин распивали алкогольные напитки, чтобы отметить праздник. В какой-то момент владелец синего «Фольксваген» уснул, а собутыльник решил, не дожидаясь его пробуждения, уехать. Правда, в качестве транспорта для передвижения он выбрал чужую машину.

Владелец «немца», очнувшись, сразу понял, кто стал виновником пропажи. Он отправился к сотрудникам правоохранительных органов, где рассказал о случившемся.

Преступника задержали в поселке Оредеж на привокзальной площади. Он не стал пытаться скрыться и сразу поехал в отделение, передает 47news. В отношении него уже возбудили уголовно дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области пьяная женщина бегала голой по деревне и заявляла, что изнасилована. Она оставила в квартире обвиняемого одежду, телефон и сумку со всеми деньгами.