В Индии из-за циклона «Фани» эвакуируют миллион человек

Из деревень прибрежного штата в Индии эвакуируют около миллиона человек. Скоро на полуостров обрушится, надвигающий циклон «Фани».

3 мая на штат Орисса опасный придет циклон, сообщает BBC News.

Циклон, движущийся в настоящее время со скоростью 190 км/ч, принесет вместе с собой в регион мощный проливной дождь и ураганные бури. По ожиданиям экспертов, ненастье, которое ждут уже к 3 мая, будет самым сильным за последние пять лет.

Администрация штата заявляет, что успеет эвакуировать всех своих граждан и перевезти в безопасную зону.

Под угрозой также находятся штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад, их власти спасательные силы готовятся, в случае чего, экстренно эвакуировать граждан.

В настоящий момент циклон «Фани» перемещается по Бенгальскому заливу. Есть версия, что потом он продолжит свой путь в сторону Бангладеш.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из аварийной шахты в ЛНР подняли 13 тел горняков.