Каршеринговый автомобиль потерял колесо у Новоселья

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Инцидент случился сегодня, второго апреля, в Ломоносовском районе Ленинградской области. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Петербуржцы пишут, что на КАД недалеко от Новоселья у каршерингового автомобиля отлетело колесо. Кажется, все остались живы и целы, пишет пользователи в комментариях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие не стало причиной для пробки.

«Вот об этом техсостоянии каршеринга я всегда и говорю. А именно о полном отсутствии контроля за техсостоянием этих корыт», — возмутился один из участников обсуждения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно о смерти водителя «Шкоды» в Ленинградской области. Автомобиль завернул на встречную полосу, когда в него влетела фура. В итоге машину отбросило в кювет, а ее хозяин скончался на месте от полученных травм.