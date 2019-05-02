Пассажиров не пускают на «Лиговский проспект»

Станцию метро закрыли из-за бесхозного предмета.

О том, что «Лиговский проспект» закрыли на вход и выход, стало известно сегодня вечером, второго мая, после 10 часов вечера. Обо всем рассказали очевидцы, которые не смогли попасть на стацию, а затем о случившемся рассказал ГУП «Петербургский метрополитен».

«В 22:17 станция метро «Лиговский проспект» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета»,

— передает подземка.

Все поезда проезжают мимо, пока проверка не будет закончена. Сейчас спецслужбы пытаются понять, опасен ли оставленный кем-то предмет или кто-то по рассеянности забыл сумку. Как много у них уйдет на это времени – сложно сказать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что станция метро «Дыбенко» закрыта из-за подозрительного предмета. «Бесхоз» исследовали около полутора часов, но выяснилось, что он оказался абсолютно безобидным – взрывных устройств обнаружено не было.