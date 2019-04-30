Станция метро «Дыбенко» закрыта из-за подозрительного предмета

Сегодня, 30 апреля, около 16:00 часов вечера на конечной станции оранжевой линии петербургского метрополитена был обнаружен бесхозный предмет.

В связи с обнаружением неизвестной вещи станция метро «Дыбенко» была временна закрыта на вход и выход, сообщили Gazeta.Spb в ГУП «Петербургский метрополитен».

На место происшествия прибыли кинологи со специально обученными собаками. Проходит проверка содержимого найденного предмета. На данный момент неизвестно, когда станция снова будет работать в привычном режиме, пишет издание «online47.ru».

Как сообщают очевидны происходящего, на станции много людей, планы которых были нарушены в связи с инцидентом.

Это уже второе похожее происшествие за сегодня. Ранее бесхозный предмет был найден на станции метро «Гостиный Двор». Станцию обследовали спасатели в течение получаса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что владелица незаконного казино в Петербурге может сесть на 4 года.