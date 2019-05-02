Петербуржцы должны быть готовы к снегу в пятницу

По городу будет гулять сильный ветер.

Ухудшение погоды ожидается уже завтра, третьего мая. Если апрель радовал петербуржцев теплом и солнцем, то мая показывает характер. Весь четверг в городе шел дождь и дул ветер, а уже в пятницу пойдет снег. Синоптики рассказывают, что снегопад будет сопровождать дождь. Ветер разгонится до 23 метров в секунду. Это значит, что горожанам стоит быть осторожнее – не только тем, кто предпочитает передвигаться на автомобилях, но и тем, кто ходит много пешком.

Лучше всего обходить хлипкие конструкции, которые под натиском ветра могут упасть, а также внимательнее переходить дорогу.

«Не стоит спешить начать движение по пешеходному переходу», — советуют спасатели, отметили в пресс-службе МЧС.

Напоминаем, что сегодня в температура воздуха не опускалась ниже ноля, но все равно выходить на улице вряд ли кому-то хотелось – серое небо, правда, не предвещало беды в виде снега.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что самолет «Победы» смог взлететь со второй попытки – в Калининграде он не мог сесть из-за погодных условий.