В Петербурге горит склад с маслами

На место происшествия прибыли 14 пожарных расчетов.

Инцидент случился в ночь со второго на третье мая в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пару минут назад. Петербуржцы пишут, что огнем охвачен склад с горючими маслами на шоссе Революции. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно. Сейчас ликвидацией пожара занимаются 14 расчетов. Чуть позже станет понятней, есть ли пострадавшие и с чего все началось.

«Вообще-то, там масса разных контор. Одних только фирм, торгующих мебельной фурнитурой, как минимум, две»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Всеволожске дотла сгорел частный дом, а также территория, прилегающая к нему. Десятки местных жителей стояли и смотрели, как от огромного здания остается лишь горстка пепла. До сих пор непонятно, что стало причиной трагедии.