В Петербурге горит склад с маслами

Склад занимает огромную площадь. Фото: Скрин
Склад занимает огромную площадь. Фото: Скрин

На место происшествия прибыли 14 пожарных расчетов.

Инцидент случился в ночь со второго на третье мая в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пару минут назад. Петербуржцы пишут, что огнем охвачен склад с горючими маслами на шоссе Революции. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно. Сейчас ликвидацией пожара занимаются 14 расчетов. Чуть позже станет понятней, есть ли пострадавшие и с чего все началось.

«Вообще-то, там масса разных контор. Одних только фирм, торгующих мебельной фурнитурой, как минимум, две»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Всеволожске дотла сгорел частный дом, а также территория, прилегающая к нему. Десятки местных жителей стояли и смотрели, как от огромного здания остается лишь горстка пепла. До сих пор непонятно, что стало причиной трагедии.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
красногвардейский район пожар склад
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы измеряют глубину луж бутылками
Иванович рассказал о намерении остаться в «Зените»
Вслед за «Лиговским проспектом» закрыли «Технологический ...
В Петербурге горит склад с маслами
«Лиговский проспект» открыли после проверки
Петербуржцы должны быть готовы к снегу в пятницу
Коломойский рассказал об уменьшении численности населения Украины
Петербуржцы прощаются с нападающим СКА Прохоркиным