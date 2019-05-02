Петербуржцы измеряют глубину луж бутылками

Они уходят в воду по горлышко.

Об этом стало известно второго мая. Обо всем рассказали жители Красногвардейского район Санкт-Петербурга. Они пожаловались на глубокие лужи на пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции. Чтобы показать, насколько они глубокие, кто-то взял полуторалитровую бутылку из-под минералки и опустил ее в воду – она скрылась полностью, а горлышко еле виднеется.

«В руках у меня была бутылка «Боржоми», не стал опускать ниже, чтобы пробку было видно»,

— уверяет автор поста.

Дело в том, пишут петербуржцы, что линевка не справляется, поэтому людям приходится либо обходить лужи, либо идти прямо по ним. Хуже всего мамам с маленькими детьми, считают пользователи социальной сети «Вконтакте». Им нужно взять ребенка на руки и пробираться через водные потоки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы должны быть готовы к снегу в пятницу, а также к порывам ветра, достигающим 23 метра в секунду.