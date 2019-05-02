Ученые заявили об опасности биоразлагаемых пакетов

Пакеты не могут разложиться быстро. Фото: Pixabay
Пакеты не могут разложиться быстро. Фото: Pixabay

Они наносят вред окружающей среде.

Об этом стало известно после исследований британских ученых, которые наблюдали за процессом разложения биоразлагаемых пакетов. Они выяснили, что даже три года нахождения под землей не способны их уничтожить.

В ходе эксперимента ученые отобрали несколько видов пакетов, которые позиционируется как быстроразлагающиеся. Их поместили в различную среду – почту, воду, воздух. Спустя несколько лет ни один из образцов не разложился полностью – а ведь все это врем пакеты наносили урон экологии. Наилучший показатель был у компостируемого пакета – он растворился полностью в море за три месяца.

Специалисты пришли к выводам, что разговоры о безопасности биоразлагаемых пакетах преувеличены, так что не стоит им доверять.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы все чаще предпочитают здоровые продукты. В магазинах они покупают курицу, индейку, овощи и фрукты.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
пакеты ученые экология
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