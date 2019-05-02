Петербуржцы все чаще предпочитают здоровые продукты

Петербуржцы стали чаще питаться правильно. Фото: Pixabay
Петербуржцы стали чаще питаться правильно. Фото: Pixabay

Их продажи выросли примерно на 13%.

Специалисты считают, что на выбор потребителей влияет мода на здоровый образ жизни. Не только петербуржцы, но также москвичи и россияне в целом предпочитают покупать здоровые продукты. В связи с этим вырос спрос на курицу, индейку, овощи и фрукты. Помимо прочего, россияне стали больше покупать хлебцы, мюсли и полезные батончики.

Эксперты отмечают, что если продажи здоровых продуктов в 2019 году увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, то продажи алкоголя, напротив, упали на восемь процентов, передают «Известия», ссылаясь на оператора фискальных данных «Такском».

К слову, некоторые считают, что в связи с этим курица и прочие продукты становятся дороже.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в петербургской колонии осужденных мотивируют к ЗОЖ. Чтобы приобщить их к принципам здорового образа жизни, в местах заключения провели семинары, где рассказывали об этой теме подробней.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
зож продукты
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