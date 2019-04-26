В петербургской колонии осужденных мотивируют к ЗОЖ

Консультант рассказал, где заключенные могут получить помощь. Фото: Pixabay
Консультант рассказал, где заключенные могут получить помощь. Фото: Pixabay

В колонии-поселении №8 прошел семинар для заключенных, направленный на создание мотивации к ведению здорового образа жизни.

Семинар был проведен в рамках взаимодействия Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФИСН) и общественной организации «Имена+» для реализации проекта «Общественный контроль».

Как стало известно Gazeta.SPb, в колонии-поселении №8 осужденные прослушали семинар, на котором заключенных мотивировали к ведению здорового образа жизни, освобождению от зависимости от употребления наркотиков и прочих психоактивных веществ, сообщили в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представитель «Имена+» рассказал заключенным, где они могут получить профилактическую помощь при наркозависимости и помощь при устройстве на работу после освобождения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что победительница «Студенческой красы 2019» учится в СЗГМУ имени Мечникова

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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