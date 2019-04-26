Победительница «Студенческой красы 2019» учится в СЗГМУ имени Мечникова

В четверг, 25 апреля, в Доме молодежи Санкт-Петербурга прошел финал конкурса «Студенческая краса 2019». В финале участвовали 10 претенденток.

Каждая из участниц обучается в среднем профессиональном или высшем учебном заведении Петербурга.

Финальное представление открыла председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец. Она заявила, что настоящие петербурженки обладают грацией, красотой и умом.

В финальном шоу «Студенческой красы» было несколько конкурсов. Первый — конкурс визиток «Петербург внутри меня». Девушки поделились с жюри и зрителями своими успехами, которых достигли в Петербурге, и о своих любимых в городе местах.

Во втором конкурсе участницы показывали свои творческие таланты: танцы, пение, чтение стихов собственного сочинения. Одна из конкурсанток показала химическое шоу.

Затем следовал интеллектуальный конкурс, который был посвящен городу и Году театра. В завершении девушки посоревновались в дефиле.

Победительницей стала студентка Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Юлия Филиппова. Также она получила звание «Мисс «Зрительских симпатий».

Каждая участница получила звание в одной из номинаций, соответствующую ленту и подарки от партнеров мероприятия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2019».