В Петербурге снова сгорел автомобиль

Автомобиль успел сгореть до приезда пожарных. Пожар произошел в на Суздальском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга.

О произошедшем сообщили очевидцы. Они рассказали, что рядом с домом 61 по Суздальскому проспекту в кармане горит иномарка.

Известно, что специалисты МЧС крайне оперативно прибыли на место происшествие — через 7 минут после сообщения. Однако это не помогло спасти транспортное средство, так как оно уже успело выгореть полностью.

Информации о пострадавший на данный момент не поступало. Тем не менее, пострадал всего один автомобиль. Огонь не успел распространила на сидении машины.

Свидетели возгорания сообщили об инциденте в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вчера ночью дотла сгорели четыре автомобиля в Невском районе на улице Коллонтай у дома 15-1.