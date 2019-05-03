В Петербурге угнали иномарку за 2 миллиона рублей

Менеджер коммерческой организации обратился в полицию с информацией о пропаже личного автомобиля.

По словам пострадавшего, в четверг, 2 мая, в период с 19:00 часов вечера до 22:45 часов ночи был похищен его личный автомобиль марки «Киа Стингер» 2018 года выпуска.

Автомобиль был оставлен владельцев на территории неохраняемой парковки у торгового комплекса, расположенного в доме 141 по улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Стоимость украденного автомобиля составляет 2 миллиона 150 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту кражи сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Приняты меры для задержания преступников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из квартиры в центре Санкт-Петербурга украли золотые слитки и золотые монеты.