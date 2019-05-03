В Петербурге нетрезвый лишенный прав мужчина угнал каршеринговое авто

Сотрудники полиции возбудили 4 уголовных дела. Фото: https://pixabay.com
Сотрудники полиции возбудили 4 уголовных дела. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошел в четверг, 2 мая. Около 04:30 часов ночи на проспекте Большевиков сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов.

Остановленный автомобиль марки «Рено Каптюр» принадлежал каршеринговой службе. За рулем находился 22-летний ранее судимый мужчина. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения и, кроме того, лишен водительских прав, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее в полицию поступило заявление о пропаже указанного автомобиля от представителя каршеринговой службы. Транспортное средство вернули владельцу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из квартиры в центре Санкт-Петербурга украли золотые слитки и золотые монеты.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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