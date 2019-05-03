Возбуждено уголовное дело о поджоге авто на улице Коллонтай

Фото после пожара. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Фото после пожара. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Ранее сообщалось о четырех сгоревших иномарках на улице Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга.

По версии сотрудников полиции, пожар стал распространяться от автомобиля марки «Кадиллак Эскалейт», который подожгли двое неизвестных злоумышленников. В результате пожара несколько автомобилей полностью выгорели.

По факту данного происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент сотрудники полиции принимают все необходимые меры для розыска и задержания подозреваемых злоумышленников. Выясняются подробности и обстоятельства преступления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ночью 2 мая сгорели четыре автомобиля у дома 15-1 по улице Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга.