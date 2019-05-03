Новый фильм Садиловой будет показан на Каннском фестивале

Фильм российского кинорежиссера и сценариста Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» будет представлен в рамках программы 72-го Каннского фестиваля.

Его покажут в конкурсе «Особый взгляд». Об этом сообщили в четверг, 2 мая, организаторы кинофорума.

На личном счете Ларисы Садиловой это уже седьмой фильм, однако она впервые примет участие в Каннском кинофестивале. Фильм «Однажды в Трубчевске» рассказывает о русской провинции, в которой торжествуют искренностью и теплота. В фильме снялись отличные актеры.

В рамках конкурса «Особый взгляд» в этом году на Каннском фестивале будут участвовать две картины российского производства. Вторую работу представит Кантемир Балагов — фильм под названием «Дылда».

Каннский кинофестиваль в этом году открывается 24 мая.

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