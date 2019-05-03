В Ломоносове 18-летний парень может сесть на 8 лет за избиение школьника

Парня задержали. Фото: pixabay.com
Парня задержали. Фото: pixabay.com

Утром в четверг, 2 мая, в детскую больницу №1 был госпитализирован восьмиклассник в тяжелом состоянии.

Мальчика доставили с улицы Михайловской, которая находится в городе Ломоносов в Санкт-Петербурге. У пострадавшего ученика восьмого класса местной школы медицинские работники зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга средней степени тяжести и отёк головного мозга, сообщает издание «78.ru».

По подозрению в физическом насилии по отношению к пострадавшему ребенку был задержан 18-летний парень. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемому выдали подписку о невыезде. Парню грозит до восьми лет тюрьмы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сбитый пешеход пролежал два часа на земле в ожидании Скорой.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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