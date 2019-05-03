Три человека пострадали в ночном ДТП на Садовой

В ночь со 2-го на 3-е мая у дома 19 по улице Садовой в Центральном районе Санкт-Петербурга произошла авария с тремя пострадавшими.

Об происшествии сообщили свидетели аварии в социальных сетях.

Как сообщил один из очевидцев, около 02:00 часов ночи на пересечении улиц Садовой и Ломоносова на нерегулируемом перекрестке произошло столкновение двух автомобилей марки «Мерседес» и «Киа Рио». В результате столкновения пострадали три человека.

В аварии пострадали две пассажирки автомобиля марки «Киа Рио» и 31-летний пешеход, сообщили Gazeta.SPb в управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все трое были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. На данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сбитый пешеход пролежал два часа на земле в ожидании Скорой.