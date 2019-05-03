Электропоезд «Ласточка» столкнулся с грузовиком

Электропоезд "Ласточка" прибудет на час позже. Фото: Официальный сайт РЖД

Электропоезд "Ласточка" прибудет на час позже. Фото: Официальный сайт РЖД

Сегодня, 3 мая, в 09:38 часов утра на перегоне Элисенваара – Яккима Октябрьской железной дороги произошло ДТП.

Грузовик «Урал» совершил выезд на железнодорожные пути перед надвигающимся электропоездом №821 «Ласточка».

Как стало известно Gazeta.SPb, на месте ДТП исправно работал предупреждающий светофор, шлагбаум был опущен. Переезд управляется автоматически, без дежурного работника, сообщили в ОЖД.

Машинист электропоезда заметил грузовик и произвел попытку экстренного торможения, однако расстояние оказалось слишком малым. В результат произошло столкновение.

В дорожно-транспортном происшествии пострадало три человека: водитель и два пассажира грузовика. Отмечается, что состав с рельс не сошел. О пострадавших пассажирах электропоезда информации не поступало.

В связи с происшествием «Ласточка», следующая по маршруту Санкт-Петербург — Сортавала, прибудет на час позже.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге нетрезвый лишенный прав мужчина угнал каршеринговое авто.