Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в три дня

Россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая. Фото: Pixabay
Россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая. Фото: Pixabay

Следующая рабочая неделя будет состоять из всего трех дней.

Россияне работают только с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая, напоминает Федеральная служба по труду и занятости РФ.

Отмечается также, что 8 мая рабочий день будет сокращен на один час. В результате, жители России будут отдыхать на следующей неделе с 9 по 12 мая включительно.

Такое большое количество дней отдыха связано с переносом выходного дня с 23 февраля. Тогда День защитника Отечества выпал на выходной, а теперь его перенесли на пятницу, 10 мая.

Первая рабочая неделя мая продлилась всего два дня, один из которых был сокращен. Всего в этом месяцы 13 выходных дней. В этом году это последние столь длительные выходные.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный диетолог Москвы рассказала об опасности шашлыка, которым любят злоупотреблять россияне на майских праздниках.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
выходные майские праздники роструд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На стрелке Васильевского острова турист упал в воду (видео)
Ветер или безответственная работа?: Петербуржцы фотографируют падающие на ...
Елизавета Боярская спустилась в петербургское метро и удивила фанатов своей ...
Пассажиры столкнувшейся с грузовиком «Ласточки» рассказали как все было
Петицию против Максима Резника подписало уже 3 тысячи человек
В Крыму спасатели ловили воздушный шар с ребенком, который уносило в ...
Рой Джонс приедет в Петербург на Кубок губернатора по боксу
Жителя Узбекистана обвиняют в изнасиловании 10-летней петербурженки