Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в три дня

Россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая. Фото: Pixabay

Россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая. Фото: Pixabay

Следующая рабочая неделя будет состоять из всего трех дней.

Россияне работают только с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая, напоминает Федеральная служба по труду и занятости РФ.

Отмечается также, что 8 мая рабочий день будет сокращен на один час. В результате, жители России будут отдыхать на следующей неделе с 9 по 12 мая включительно.

Такое большое количество дней отдыха связано с переносом выходного дня с 23 февраля. Тогда День защитника Отечества выпал на выходной, а теперь его перенесли на пятницу, 10 мая.

Первая рабочая неделя мая продлилась всего два дня, один из которых был сокращен. Всего в этом месяцы 13 выходных дней. В этом году это последние столь длительные выходные.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный диетолог Москвы рассказала об опасности шашлыка, которым любят злоупотреблять россияне на майских праздниках.