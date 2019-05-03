Главный диетолог рассказала об опасности шашлыка

Обращайте внимание на то, что едите. Фото: Pixabay

Обращайте внимание на то, что едите. Фото: Pixabay

Как сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, употребление шашлыка в больших количествах может быть опасно.

Она рассказала, что большое количество шашлыка может увеличить риск обострения имеющихся у человека хронических заболеваний, сообщает РИА Новости.

Стародубова объяснила, что если на протяжении десяти дней употреблять в пищу большое количество белка, то хронические заболевания могут обостриться или вообще появиться новые острые болезни. В частности, подагра.

Приступ подагры может произойти впервые, если человек злоупотребляет алкоголем и мясными блюдами, в том числе даже красным вином, которое мифически называют полезным, и шашлыком.

Диетолог посоветовала людям есть больше свежих овощей и ягод, а также опасаться переедания. Также она заметила, что шашлык не стоит запивать сладкими напитками, потому что калорийность приема пищи от этого значительно увеличивается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы все чаще предпочитают здоровые продукты.