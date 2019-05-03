Жителя Узбекистана обвиняют в изнасиловании 10-летней петербурженки

По словам матери пострадавшей, мигрант изнасиловал ее дочь в квартире в Красносельском районе Петербурга.

О происшествии сообщила мать пострадавшей школьницы 2 мая. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мать пострадавшей 10-летней девочки сказала, что 2 мая, около 10:00 сожитель из Узбекистана изнасиловал ее дочь. Перед этим злоумышленник связал девочку скотчем.

Пострадавшую несовершеннолетнюю петербурженку пришлось госпитализировать в больницу. Она была доставлена в медицинское учреждение с травмами половых органов. Врачи оценивают ее состояние, как средней степени тяжести.

В данный момент девочка находится в детской клинической больнице №5 имени Н.Ф. Филатова.

Подозреваемый в изнасиловании иностранец был задержан спустя несколько часов у дома на улице Маршала Захарова.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

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