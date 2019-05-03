Петицию против Максима Резника подписало уже 3 тысячи человек

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга создали петицию.

Согласно требованиям петиции, депутат городского Законодательного собрания Максим Резник обязан сдать тест на наркотики и в случае положительного результата добровольно отказаться от депутатского мандата.

На данный момент к 13:00 3 мая петицию подписало 2 854 человека. Количество людей, оставивших подпись под данной петицией быстро растет. Цель — 5 тысяч человек — уже выполнена более чем наполовину.

В тексте петиции выражено недовольство тем, что Резник принимает важные решения в судьбе города и играет не последнюю роль, при этом употребляя запрещенные вещества. «Наркомания и депутатство не могут быть совместимы», — говорится в петиции.

Подозрения о зависимости депутата вызваны опубликованным в сети видео, где Резник скручивает неизвестно что и курит на общем балконе жилого дома. Пользователи предполагают, что на видеозаписи он курил наркотики растительного происхождения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дацик записал видеообращение к Резнику с требованием сдать анализы.