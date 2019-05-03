Пассажиры столкнувшейся с грузовиком «Ласточки» рассказали как все было

Сегодня утром, 3 мая, электропоезд «Ласточка» столкнулся с грузовиком «Урал». Ранее сообщалось, что пострадали три пассажира грузовика.
Пассажиры электропоезда, потерпевшего столкновение, сообщили, что у проводников из средств первой помощи нашлись только влажные салфетки.
От столкновения окна в первых двух вагонах разбились, засыпав пассажиров и сидения. Однако обработать порезы и ссадины оказалось нечем. Проводники могли предложить только влажные салфетки.
Сотрудники электропоезда не были подготовлены к подобной ситуации и просили пассажиров разойтись по местам. Однако все сиденья были засыпаны осколками.
Пассажирам ничего не объяснили. Очевидцы сообщают, что узнали обо всем лишь из СМИ и социальных сетей. Люди взбунтовались, на что проводники предложили только перевести пассажиров в дальние вагоны.
Сообщается, что серьезные травмы не получил ни один из пассажиров электропоезда «Ласточка».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что электропоезд «Ласточка» столкнулся с грузовиком.