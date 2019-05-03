Ветер или безответственная работа?: Петербуржцы фотографируют падающие на дороги столбы с указателями

Петербуржцы также пишут, что столбы даже не забетонированы. Фото: Gazeta.SPb

Петербуржцы также пишут, что столбы даже не забетонированы. Фото: Gazeta.SPb

В редакцию Gazeta.SPb написали обеспокоенные жители города и сообщают, что столбы просто вставлены в землю.

Можно предположить, что падение столбов на проезжую часть связно с сильным ветром. Плохие погодные условия сразу же выявили, где и как проводили работу. Столбы с указателями, которые из-за стихи просто падают на проезжую часть, а иногда и пешеходную зону, были замечены возле Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры сегодня днем.

Также в Адмиралтейском районе на пересечении Рабочего переулка и набережной Пряжки столб с дорожными указателями упал в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Петербуржцы также пишут, что столбы даже не забетонированы, а просто вставлены в землю на свой страх и риск.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге из экобокса вывалились градусники.