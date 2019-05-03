Граффити с Пушкин появилось в саду Некрасова в день спама

Граффити с Пушкин появилось в саду Некрасова в день спама

Образ пота решили использовать для достаточно актуальной в наше время проблемы.

Изобразил Пушкина Лёша Бурстон, работы которого достаточно известны в узких кругах. Для того, чтобы “отметить” день спама и рассказать про актуальную проблему, создатель граффити решил использовать два популярных образа. Это образ поэта Александра Пушкина и компании Oriflame, работники которой стали всероссийским мемом.

Фантазия на тему “Письмо не от Натальи Гончаровой, а от представителей компании” появилась на стене дома, расположенного в саду Некрасова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские художники показали, как восстанавливалось граффити Виктора Цоя.