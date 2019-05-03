Из Невы достали тело туристки из Китая

Женщину нашли около 15:00, она утонула. Фото: https://78.ru
Женщину нашли около 15:00, она утонула. Фото: https://78.ru

Иностранка упала в воду во время фотосессии. Ее друг был спасен. Женщина утонула

Спасательная операция началась возле стрелки Васильевского острова около 11:00. Очевидцы сообщали, что турист упал в воду.

Выяснилась, что в воду упала туристка из Китая. По предварительной версии, ради удачного кадра иностранка неудачно встала, поскользнулась и упала в воду. За ней бросился в воду ее друг, мужчину достали из воды, он был госпитализирован.

Женщину нашли около 15:00, она утонула.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что упавшей в воду на стрелке Васильевского острова оказалась туристка из Китая.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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