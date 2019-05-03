В нескольких километрах от трассы “Скандинавия” нашли скелет женщины

Тело направлено в морг Выборга для проведения судебной медэкспертизы. Фото: https://gursesintour.com

Тело направлено в морг Выборга для проведения судебной медэкспертизы. Фото: https://gursesintour.com

Скелет был обнаружен в заброшенном бункере.

Останки женщины были обнаружены в лесном массиве в 2 километрах от трассы “Скандинавия”, недалеко от СНТ “Центральный”. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.

Возраст и пол женщины пока не установлен. Также издание сообщает, что на трупе были надеты демисезонная куртка синего цвета, вероятно джинсы и серо-коричневый свитер.

Рядом лежал дутый сапог темно-синего цвета примерно 36-го размера. Тело направлено в морг Выборга для проведения судебной медэкспертизы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из Невы достали тело туристки из Китая.