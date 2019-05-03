Падающий с ребенком в корзине воздушный шар в Феодосии сняли на видео

Инцидент, произошедший в Феодосии, будут проверять следственные органы. Фото: https://www.youtube.com

Инцидент, произошедший в Феодосии, будут проверять следственные органы. Фото: https://www.youtube.com

Инцидент в Крыму произошел сегодня утром. В корзине находились четверо людей.

Взрослые успели покинуть корзину воздушного шара, а вот 12-летняя девочка не успела. Шар начало относить вверх, и он вновь поднялся в небо. Спасательную операцию начали незамедлительно.

Для этих целей прибыли в том числе вертолёт и катер. Изначально на борту воздухоплавательного шара находились инструктор, родители школьницы и ребенок.

Девочку начало относить в сторону залива. Однако “путешествие” закончилось без происшествий, шар начал снижаться после того, как в нем закончился газ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что инцидент, произошедший в Феодосии, будут проверять следственные органы, сообщает Следственный комитет по Республике Крым.