Во Фрунзенском районе водитель вылетел с проезжей части и перевернулся на пешеходной зоне (видео)

О пострадавших пока не сообщается. Фото: https://vk.com

О пострадавших пока не сообщается. Фото: https://vk.com

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы события. На месте работают сотрудники полиции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем на повороте с Белградской улицей и проспектом Славы, сообщают очевидцы аварии в социальной сети “ВКонтакте”. Точная причина ДТП пока неизвестно. Также петербуржские водители сняли видео с перевернувшейся машиной. Водитель вылетел на пешеходную зону и перевернулся по предварительной версии в результате столкновения с ограждением.

На месте работают сотрудники полиции, также прибыла скорая помощь.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/ВК

О пострадавших пока не сообщается. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец в состоянии наркотического опьянения угнал каршеринговый автомобиль и попал в ДТП.