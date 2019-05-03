В Ленобласти малыш попал в реанимацию после падения с кровати 

Правоохранительные органы среагировали на звонок, который поступил из медицинского учреждения. Фото: https://pixabay.com 
Правоохранительные органы среагировали на звонок, который поступил из медицинского учреждения. Фото: https://pixabay.com 

Как сообщают правоохранительные органы региона, семья благополучная и на учете не состоит.

В реанимацию был доставлен мальчик двух лет. Малыш пострадал при падении с кровати. Об этом сообщает издание “Новости Ленинградской области” со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошел в деревни Хязельки в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Правоохранительные органы среагировали на звонок, который поступил из медицинского учреждения, куда доставили ребенка.

Также известно, что инцидент произошел накануне поздним вечером. Сейчас ребенок находится в реанимации. Также сообщается, что семья благополучная и на учете органов опеки на состояла.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Всеволожский район ленобласть
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