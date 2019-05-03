Взрослый мужчина решил угнать детский самокат и попал на камеру видеонаблюдения

Злоумышленник решил покинуть место преступления именно на самокате. Фото: https://pixabay.com
Злоумышленник решил покинуть место преступления именно на самокате. Фото: https://pixabay.com

Взрослый мужчина решил угнать детский самокат и попал на камеру видеонаблюдения

Самокат был угнан с парковки у детского образовательного учреждения.

О краже детского имущества заявили в полицию, теперь сотрудники правоохранительных органов будут искать злоумышленника. Об этом сообщают “Невские новости”. Злоумышленник угнал самокат, который был прицеплен к забору защитой.

Однако это не остановило преступника, он перерезал защиту и угнал самокат. Преступление на парковке образовательного учреждения попало на камеру видеонаблюдения. С такой информацией полиции будет легче установить личность преступника.

Стоит отметить, что злоумышленник решил покинуть место преступления именно на самокате.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец в состоянии наркотического опьянения угнал каршеринговый автомобиль и попал в ДТП.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие самокат санкт-петербург угон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Основатель популярного приложения LinguaLeo сознался в убийстве своей сестры
В Ленобласти нашли останки узников концлагерей
Путин и Трамп обсудили продление текущего ядерного соглашения по телефону
В Петербурге нашли три боеприпаса времен ВОВ
Петербурженка подняла цену на визитку Путина
Погода не помешала Козловскому отметить день рождения в Петербурге
Подростка, подорвавшегося на мине на военном полигоне, решили лечить в Петербурге
Взрослый мужчина решил угнать детский самокат и попал на камеру видеонаблюдения