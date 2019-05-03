Погода не помешала Козловскому отметить день рождения в Петербурге

Известный актер праздновал на яхте свой 34-летие.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая, из публикаций Данилы Козловского в Instagram-аккаунте. Судя по всему, артист арендовал яхту и отправился на ней в путешествие по Неве. Вместе с ним на борту находятся близкие друзья – они отлично проводят время, несмотря на не самую солнечную погоду в Санкт-Петербурге. Из сториз понятно, что Козловский и его гости пьют шампанское, наслаждаются красотой города и слушают музыку из раритетного граммофона.

Тем временам поклонники активно поздравляют любимого актера – они желают ему творческих успехов, семейного благополучия и здоровья.

Напоминаем, что синоптики обещали в эту пятницу не только сильный ветер, но также дождь и снег. Спасатели просили петербуржцев быть осторожнее и обходить стороной хлипкие конструкции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Козловский хочет снять еще один фильм – на этот раз на основе исторических событий.