Петербурженка подняла цену на визитку Путина

Теперь ее продают за 950 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая. Объявление опубликовано на сайте Avito – его разместила жительница Санкт-Петербурга, которая уверяет, что визитка принадлежала Владимиру Путину, когда он жил и работал в Северной столице. Изначально ее стоимость оценивалась в 650 тысяч рублей, теперь горожанка решила пересмотреть свое решение и запросить большую сумму. Есть ли спрос на вещицу – неизвестно, пока что ее до сих пор никто не купил и объявление остается актуальным на протяжении нескольких дней.

На визитке действительно написано имя, фамилия и отчество президента России, а также его должность – однажды он был Советником председателя Ленинградского Совета народных депутатов по международным делам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге продают визитку Путина за 650 тысяч рублей. К слову, до сих пор непонятно, действительно ли она является подлинной и вообще – для чего она кому-то может понадобиться.